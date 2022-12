Food, Home, Chance!

Sie suchen das perfekte Weihnachtsgeschenk? Dann haben wir eine Idee: das Ungarische Ökumenische Hilfswerk hat im Dezember 2022 die 27. Advent-Spendenaktion ins Leben gerufen, um Menschen in Not zu helfen und Gutes zu tun.

Der Krieg in der Ukraine und an vielen Orten der Welt hat Millionen Menschen zu Flüchtlingen gemacht, die nichts mehr haben. Auch die Menschen in Europa leiden unter extremen Preissteigerungen, Inflation und Wirtschaftskrisen. Tausenden Familien fehlt das Geld für Weihnachtsgeschenke, ja sogar für das Begleichen der dringendsten Rechnungen. Sie alle sind dankbar für jede Hilfe, für jeden Cent. Es sind nicht die großen Einzelspenden, die Bedürftige durch die schwierigsten Zeiten ihres Lebens bringen, sondern die Kraft der Gemeinschaft. Leisten auch Sie einen kleinen Beitrag und machen Sie bedürftigen Kindern ein unvergessliches

Das breite Netzwerk sozialer Einrichtungen von Hungarian Interchurch Aid (Ökumenikus Segélyszervezet) hilft an jedem Tag des Jahres Tausenden von Familien in Not. Die Hilfsorganisation sorgt dank Ihrer Unterstützung für Essen, ein Zuhause und bietet den Menschen eine Chance, ihre Situation zu verbessern.

Die hohen Energiepreise, die steigenden Preise für Lebensmittel und für so viele andere wichtige Artikel belasten auch die Arbeit der Hilfsorganisation genau in einer Zeit, in der sie mehr denn je benötigt wird. Helfen Sie uns! Sie können die Hilfsorganisation einmalig oder regelmäßig unterstützen, der Dank der vielen hilfsbedürftigen Kinder und Erwachsenen ist Ihnen gewiss.

Banküberweisungen:

Name der Bank: OTP Bank Nyrt.

SWIFT-Code: OTPV HU HB

Kontoinhaber: Hungarian Interchurch Aid

IBAN (HUF): HU32-11705008-20464565-00000000

IBAN (EUR): HU13-11763842-00658885-00000000

IBAN (USD): HU39-11763842-00739012-00000000