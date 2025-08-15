Nagy: Ziel der Regierung ist es, die heimische Lebensmittelindustrie zu erneuern

Das Ziel der Regierung ist es, die heimische Lebensmittelindustrie zu erneuern und unter Kontrolle zu halten, weshalb dieser Bereich 2015 zu einem strategischen Sektor erklärt wurde, betonte Landwirtschaftsminister István Nagy am Freitag in Ikrény bei der Übergabe des Betriebs der Csoki Nyugat Kft. – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Minister erklärte, dass die Regierung in den letzten zehn Jahren Investitionen in die Lebensmittelindustrie mit 800 Milliarden Forint unterstützt habe und dies auch in diesem Jahr fortsetzen werde. Er hob hervor, dass der Produktionswert der Lebensmittelindustrie zwischen 2010 und 2024 um mehr als 38 Prozent gestiegen sei. Im vergangenen Jahr stieg das Produktionsvolumen des Sektors um 3,9 Prozent und der Umsatz um 4,8 Prozent. Damit gehört die Lebensmittelindustrie zu den leistungsstarken Industriezweigen, erklärte er. Der Minister erklärte, dass die Regierung auch daran arbeite, mit ihren Maßnahmen zur Stärkung der Lebensqualität auf dem Land beizutragen, was die Fähigkeit zur Bindung der Bevölkerung erhöhe.