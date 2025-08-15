Nachgedacht: Der Ball rollt wieder …

… am Wochenende starten die Vereine der Bundesliga in die neue Saison. Und diese hat es in sich. Zu absolvieren sind neben den Ligaspielen die anstrengenden Begegnungen im DFB-Pokal, in der Champions League, Freundschaftsspiele, Spiele für einen möglichen Abschied und nicht zu vergessen: das Auflaufen in der Nationalmannschaft. Ein straffes Programm also bis Ende Mai oder noch länger, wenn es für manche Teams in die Relegation geht.

Ein paar freie Tage zwischen Weihnachten und Neujahr werden den Sportlern gegönnt, das war es dann schon. Der Fußballfan hat somit genügend Zeit einzuplanen, um seinen Vergnügen nachzugehen. Und das sind Zehntausende, die Wochenende für Wochenende die zahlreichen Stadien füllen. Angefangen von den Begegnungen in den untersten Klassen bis hin zur dritten, zweiten und ersten Liga. Für die Vereine eine enorme Einnahmequelle, ohne die es nicht geht. Dazu kommen der Verkauf von Fanartikeln, Speis und Trank. Der Fußballsport, ein lohnendes Geschäft. Ein Wirtschaftszweig, der weit in die Milliarden hineinreicht.

Und das nicht nur in Deutschland, nein. Rund um den Globus bringt der Sport auf dem grünen Rasen die Massen zusammen und somit die Masse an Kohle ohne Ende. Dass die Akteure auf dem Platz nicht unentgeltlich auflaufen, steht außer Frage. Die Spieler in den höchsten Klassen können sich als Millionäre fühlen, entsprechend auftreten, Werbung betreiben und leben wie Gott in Frankreich (so ein Sprichwort). Es gibt wenige Sportarten, bei denen die Akteure so fürstlich entlohnt werden. Aber so ist er eben, der Kampf um den Ball. Und wir genießen das, zwar nicht jedermann, muss auch nicht sein. Es gibt noch genügend andere Hobbys, denen man frönen kann. Aber der Ball rollt in Kürze, das steht fest.

Bis bald,

Ihre Eva