BKK: 89 Verstöße bei Taxis während des Sziget Festivals festgestellt

Während der acht Tage des Sziget Festivals führten zehn Kontrolleure in zwei Schichten fast 400 Kontrollen bei Taxis durch, von denen 164 Fälle offiziell protokolliert wurden. In 89 dieser Fälle wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt, teilte das Budapester Verkehrszentrum (BKK) am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Laut ihrer Mitteilung haben die Behörden mit Unterstützung der BKK-Kontrolleure sechs Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, die ohne die erforderlichen Genehmigungen Personen befördert hatten. Es kam mehrfach vor, dass Taxifahrer ihre Fahrgäste nicht zum gewünschten Zielort beförderten; in solchen Fällen nahmen Mitarbeiter der Budapester Polizeibehörde (BRFK) die Fahrzeuge aus dem Verkehr und begleiteten sie zum Kontrollpunkt.

Sie stellten fest, dass es bei den Kontrollen ein allgemeines Problem war, dass die Fahrer keine Finanzbelege ausstellten und dass die obligatorischen Kennzeichen an den Fahrzeugen fehlten, wie z. B. die Fahrgastinformationen, die Tariftafel am Armaturenbrett oder die Aufkleber für die Nutzung des Taxistands. Es kam vor, dass ein Taxifahrer mit einer seit mehr als anderthalb Jahren abgelaufenen Taxifahrerlizenz Fahrgäste beförderte, fügten sie hinzu. Auch unter den lizenzierten Taxifahrern gab es einige, die deutlich höhere Fahrpreise als die gesetzlich festgelegten Preise verlangten.

Die BKK stellte mehrfach fest, dass Taxifahrer den Fahrpreis im Voraus festlegten und ohne Verwendung eines Taxameters ihre Dienstleistung gegen den im Voraus festgelegten Betrag erbrachten. Bei der Kontrolle wurde auch ein Taxifahrer festgenommen, der Fahrgäste vom Westbahnhof zum Festivalgelände für 60.000 Forint beförderte, was mehr als dem Zwölffachen des regulären Fahrpreises entspricht; der Fahrer wurde von Mitarbeitern der BRFK wegen des Verdachts auf Betrug festgenommen. Wie berichtet wurde, hat die BKK mehrfach nicht lizenzierte Dienstleister identifiziert, die über verschiedene mobile Anwendungen mit normalen Privatfahrzeugen Personenbeförderungen durchführten. In diesen Fällen verhängte die BRFK eine Geldstrafe, die Verkehrsbehörde entzog dem Fahrzeug die Zulassung und das Kennzeichen und leitete ein Verfahren gegen den Fahrer und den Betreiber ein, fügten sie hinzu.