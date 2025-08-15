BYD eröffnet fünf neue Autohäuser in Ungarn

Das chinesische Unternehmen BYD baut sein Vertriebs- und Servicenetz in Ungarn weiter aus und eröffnet im vierten Quartal fünf neue Autohäuser, wie das Unternehmen am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In Zusammenarbeit mit BYD wird Pappas Auto einen neuen Händlerbetrieb in Budapest betreiben, AutoWallis einen in Debrecen, JP Auto einen in Kecskemét und einen in Nyíregyháza und Autócentrum Szabó einen in Székesfehérvár. Die Händlerbetriebe werden die gesamte Modellpalette von BYD anbieten. BYD verfügt derzeit über Händler in Budapest, Györ, Pécs und Szeged. BYD ist dabei, eine Produktionsstätte in Szeged zu errichten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Unternehmen hat außerdem seinen europäischen Hauptsitz nach Budapest verlegt und zwei Forschungs- und Entwicklungsprogramme mit lokalen Universitäten im Wert von rund 250 Millionen Euro angekündigt.