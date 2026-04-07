BKK: Bei Taxikontrollen in der Hauptstadt wurden auch schwerwiegende Verstöße aufgedeckt

Ende März wurden in der Budapester Innenstadt Taxis kontrolliert; dabei wurden mehrere schwerwiegende Verstöße aufgedeckt. Es gab Fälle, in denen Fahrgäste in eklatanter Weise übervorteilt wurden – teilte das Budapester Verkehrszentrum (BKK) am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Es hieß, unter der Koordination des Unternehmens hätten Mitarbeiter der Budapester Polizeibehörde, der Nationalen Steuer- und Zollbehörde sowie der Verkehrsbehörde eine umfassende Aktion an den stark frequentierten Taxiständen und Verkehrsknotenpunkten der Hauptstadt durchgeführt. Ziel der Kontrollen war es, illegal operierende Taxifahrer auf frischer Tat zu ertappen und so die Sicherheit der Fahrgäste sowie die Transparenz der Dienstleistung zu gewährleisten. Im Rahmen der Aktion wurden mehr als fünfzig Fahrzeuge überprüft. Die BKK setzte auch Testkäufe ein, um die Arbeit der Taxifahrer als einfache Fahrgäste zu überprüfen, hieß es. Bei den Kontrollen wurden zahlreiche Mängel aufgedeckt. Zu den häufigsten Problemen zählten das Versäumnis, einen Zahlungsbeleg auszustellen, die mangelhafte Funktion der POS-Terminals für Kartenzahlungen sowie das Fehlen der vorgeschriebenen Kennzeichnungselemente.

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Im Rahmen der Kontrolle wurden auch zwei besonders schwerwiegende Verstöße aufgedeckt. In einem Fall verlangte der Fahrer von den Fahrgästen statt des Fahrpreises von etwa 2.800 Forint 39.000 Forint. In einem anderen Fall beförderte der Fahrer Personen mit einer ungültigen Genehmigung zur Nutzung des Taxistands sowie mit einem abgelaufenen Betriebsausweis. Die Mitarbeiter der Verkehrsbehörde entfernten vor Ort das Kennzeichen des Fahrzeugs und entzogen ihm die Betriebserlaubnis, wie sie mitteilten. Das BKK wies zudem darauf hin, dass es in der letzten Zeit mehrfach zu Übergriffen auf die Dienstkontrolleure während der Ausübung ihrer Tätigkeit gekommen sei; daher würden die Taxikontrollen künftig unter verstärkter polizeilicher Präsenz stattfinden, um die Sicherheit der Mitarbeiter und den reibungslosen Ablauf der Kontrollen zu gewährleisten.