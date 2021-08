STRAND Festival in Balatonvilágos

Das STRAND Festival lädt in diesem Jahr mit einem verkürzten, aber vielfältigen Programm in den Club Aliga in Balatonvilágos ein. Das „10 NAP STRAND“- Festival findet vom 18.-22. August, sowie vom 25.-29. August 2021 statt.





Zahlreiche internationale und nationale Stars der angesagten Musikszene werden erwartet. Unter den Interpreten sind unter anderem Lost Frequencies, Alle Farben, Martin Solveig und Milky Chance, sowie aus Ungarn Ákos, Halott Pénz, Tankcsapda, Majka és Curtis, Punnany Massif und die Bagossy Brothers Company.

Die Konzerte, Veranstaltungen und Sportwettbewerbe finden auf zwei Bühnen, am Lagerfeuer, im Kino und am Seeufer der schönen Clubanlage statt. Die Programme am Lagerfeuer gestaltet der Sänger Márk Járai, Gastgeber im STRAND Openair-Kino ist Tilla.

Das Team von MOL Nagyon Balaton ist für die Podcasts zu zahlreichen spannenden Themen verantwortlich. An den Sonntagen des STRAND Festivals werden zusätzliche Programme für die ganze Familie angeboten.