Renovierung des Ostbahnhofs in Budapest beginnt am Montag

Zsolt Hegyi, Generaldirektor der MÁV-Gruppe, bezeichnete auf seiner Facebook-Seite die am Montag beginnende vierwöchige Renovierung des Ostbahnhofs, die zahlreiche Änderungen im Verkehr mit sich bringt, als das größte Instandhaltungsprojekt des Jahres – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„In den letzten Jahrzehnten haben sich bei den Instandhaltungsarbeiten die meisten Rückstände angesammelt, obwohl die Eisenbahnstrecke ständig Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen erfordert, ohne die sie unweigerlich veraltet, was zu Langsamfahrstellen, längeren Fahrzeiten, mehr Betriebsstörungen und Unvorhersehbarkeiten führt” , schrieb der Generaldirektor in seinem Beitrag am Samstag. Er erklärte: „Ab diesem Jahr werden wir viel mehr darauf achten, die am schlechtesten erhaltenen Knotenpunkte der Eisenbahnstrecke zu reparieren, und zwar nicht nur mit Flickwerk, sondern mit einer modernen Sanierung. Wie bereits zu Beginn des Sommers in Rákosrendező werden wir ab Montag am Keleti-Bahnhof kritische Infrastrukturkomponenten austauschen und reparieren, die bisher den Verkehr verlangsamt haben“. Seiner Meinung nach ist diese Arbeit eine Investition in die Zukunft für einen schnelleren, zuverlässigeren und sichereren Schienenverkehr. In seinem Beitrag bittet er die Reisenden, ab Montag nicht wie gewohnt zu reisen und sich vor der Abreise unbedingt über die Änderungen zu informieren. Wie bereits berichtet, wird der Personenverkehr während der vierwöchigen Renovierungsarbeiten über Umsteigepunkte in Budapest organisiert. Informationen zu den Änderungen und alternativen Reisemöglichkeiten finden Sie auf der offiziellen Website der MÁV-Gruppe.

Nach Angaben von Mávinform wird der Endbahnhof der Fernzüge in der Hauptstadt auf andere Budapester Bahnhöfe, den Nyugati pályaudvar, Budapest-Kelenföld und Kőbánya-Kispest verlegt, an denen der Umstieg auf die U-Bahn gewährleistet ist. Dies betrifft die Verbindungen nach Győr, Pécs, Hatvan-Miskolc und Újszász-Békéscsaba. Die Vorortzüge der Linien Hatvan und Újszász verkehren in der Regel auf einer kürzeren Strecke bis Kőbánya felső, wo eine neue Umsteigestation eingerichtet wird. Von Kőbánya felső aus ist das U-Bahn-Netz zu Stoßzeiten mit MÁV-Bussen, die im Minutentakt fahren, oder mit der Straßenbahnlinie 37, die alle 4 Minuten über den II. János Pál pápa tér zum Blaha Lujza tér fährt, erreichbar.