MÁV: Infrastruktur der Eisenbahnstrecke Budapest-Belgrad „vollständig fertiggestellt“

Die Infrastruktur auf dem ungarischen Abschnitt der modernisierten Eisenbahnstrecke Budapest-Belgrad ist „vollständig fertiggestellt“, teilte Zsolt Hegyi, CEO der staatlichen MÁV-Gruppe, am Dienstag in einer Mitteilung in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die Infrastruktur ist vollständig fertiggestellt, einschließlich Gleisen, Weichen, Bahnsteigen und Oberleitungen”, sagte Hegyi. Am Freitag nahmen Güterzüge den Betrieb auf der modernisierten Strecke auf, die Teil eines Korridors für den Transport chinesischer Waren nach Europa werden soll. Hegyi sagte, dass noch eine Aufgabe zu erledigen sei: die Fertigstellung des Zugsteuerungssystems für die Strecke. Derzeit würden Softwaretests durchgeführt, fügte er hinzu und merkte an, dass deren Abschluss eine Voraussetzung für die Aufnahme des Personenverkehrs mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h sei. Derzeit könnten Züge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h auf der Strecke fahren, sagte er.