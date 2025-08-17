Péter Szijjártó telefonierte mit Sergej Lawrow

Nach dem stellvertretenden US-Außenminister habe ich gestern Abend auch mit meinem russischen Kollegen Sergej Lawrow, der persönlich beim Gipfeltreffen in Alaska anwesend war, ein paar Worte am Telefon gewechselt, schrieb der Außen- und Handelsminister am Sonntag auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó fügte hinzu: „Ich habe bekräftigt, dass Ungarn weiterhin auf der Seite des Friedens steht und dass es in unserem Interesse liegt, den Konflikt dauerhaft beizulegen und Frieden und Sicherheit nach Mitteleuropa zurückzubringen.“ „Ich habe auch gesagt, dass wir die Einberufung des Gipfeltreffens sehr schätzen, da unsere historischen Erfahrungen klar zeigen: Wenn es eine zivilisierte Zusammenarbeit zwischen den Amerikanern und den Russen gibt, ist die Welt ein sicherer Ort“, fügte er hinzu. „Wir hoffen, dass alle offenen und verdeckten Versuche, den in Alaska begonnenen Friedensprozess zu untergraben, erfolglos bleiben“, schrieb Péter Szijjártó.