Neumann János Universität vertritt Ungarn bei der Bridgestone World Solar Challenge

Die Bridgestone World Solar Challenge, ein Solarrennen in Australien, hat begonnen. Ungarn wird dabei vom Team Neumann Solar der Neumann János Universität vertreten, wie die Hochschule am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

In der Mitteilung wurde betont, dass das Team, das sich aus Studenten der Universität Kecskemét zusammensetzt, im internationalen Feld mit höchstem ingenieurtechnischem Know-how und Engagement beweist, dass die Zukunft des nachhaltigen Verkehrs auch mit ungarischer Innovation gestaltet werden kann. Bei der Zeitmessung am Samstag belegten die Ungarn den vierten Platz und konnten somit am Sonntag in Darwin aus der internationalen Spitzengruppe starten. In der Mitteilung wurde Krisztián Kun, der Leiter des Teams, zitiert, der sagte, ihr Ziel sei es, zu zeigen, wozu ungarisches Ingenieurswissen und Durchhaltevermögen fähig sind.

Neumann Solar wurde gemäß den Nachhaltigkeitsbestrebungen von Bridgestone mit ENLITEN-Technologie hergestellt und fährt mit Reifen, die teilweise aus recycelten und erneuerbaren Materialien bestehen. In den nächsten Tagen wird das Team von Neumann Solar mehr als 3000 Kilometer durch die australische Wüste bis nach Adelaide zurücklegen und damit seine Ausdauer, sein Know-how und sein Engagement unter Beweis stellen, heißt es in der Mitteilung.