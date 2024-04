Hankó: János-Neumann-Programm stärkt Ungarns Wettbewerbsfähigkeit

Ausschreibungen im Rahmen des János-Neumann-Programms in Höhe von 340 Mrd. Forint (866,3 Mio. EUR) tragen dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit Ungarns zu steigern, erklärte Balázs Hankó, Staatssekretär für Innovation und Bildung, gegenüber dem kommerziellen Fernsehsender TV2 und sagte, Ungarn solle bis 2030 zu den zehn innovativsten Ländern Europas gehören – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Land, das in Bezug auf die Demografie weltweit auf Platz 96, in Bezug auf die Wirtschaft auf Platz 49, in Bezug auf die Innovation auf Platz 33 und in Bezug auf die Anzahl der Nobelpreisträger pro Kopf auf Platz 11 liegt, wurde im vergangenen Jahr auf die Liste der innovativsten Länder Europas gesetzt, so der für Innovation, Hochschulbildung, Berufsbildung und Erwachsenenbildung zuständige Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Innovation.

Starke Verbindungen zwischen Unternehmen und Universitäten erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit, und das Ziel der Ausschreibungen ist es, Universitäten, Unternehmen, Innovatoren und Berufsausbilder miteinander zu verbinden, um die Zahl der neuen ungarischen Patente zu maximieren. Vom Gesamtbudget entfallen in diesem Jahr 147 Mrd. Forint auf strategische Mittel der Regierung, 60 Mrd. Forint mehr als im Vorjahr, während 193 Mrd. Forint von der Regierung vorgestreckte EU-Mittel sind. Ein weiteres Ziel des János-Neumann-Programms ist es, dass bis 2030 eine der 100 besten Universitäten der Welt in Ungarn angesiedelt ist und drei zu den 100 besten in Europa gehören, sagte er.