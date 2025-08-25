Nagy: EU-Fördermittel für Landwirte müssen geschützt werden

Landwirtschaftsminister István Nagy warnte am Montag in einem Beitrag in den sozialen Medien, dass die Landwirte „ruiniert“ würden, wenn der neue Haushalt der Europäischen Union in seiner derzeitigen Form umgesetzt würde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy sagte, der Haushaltsentwurf könne eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen, von denen Landwirte derzeit profitieren, leicht gefährden. Er fügte hinzu, Brüssel wolle lokale Landwirte in der Ukraine finanziell unterstützen. Er sprach sich für die Beibehaltung des Zwei-Säulen-Systems und eines unabhängigen Haushalts für den Agrarsektor aus und sagte, der aktuelle Haushaltsentwurf Brüssels gehöre „in den Papierkorb“.