Zsolt Nyitrai: Eine App für Angler zur einfachen Verwaltung ihrer Angelegenheiten

In Ungarn gibt es eine Million Angler, die ihre Angelegenheiten jetzt mit einer App verwalten können. So können sie ihr elektronisches Fangbuch führen, ihre staatlichen Angelprüfungen bescheinigen und einen regionalen Angelschein erwerben, erklärte der Chefberater des Ministerpräsidenten am Sonntag auf seiner Social-Media-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In dem seinem Beitrag beigefügten Video erinnerte Zsolt Nyitrai daran, dass die Regierung zuvor eine nationale Strategie für den Angeltourismus entwickelt und die Arbeit des Ungarischen Nationalen Anglerverbandes (MOHOSZ) und der Anglerorganisationen kontinuierlich unterstützt habe. Heute helfen neue Entwicklungen, die auch auf Mobiltelefonen genutzt werden können, den Anglern: Die Angler-App bietet mehr nützliche Funktionen, sagte er und erklärte, dass das elektronische Fangbuch, das staatliche Fischereiprüfungszertifikat und sogar regionale Angelkarten mit Hilfe der Anwendung erworben werden können, die die Anglergemeinschaft mit einer schnellen Verwaltung unterstützt.

Lajos Szűcs, Präsident von MOHOSZ, sagte in dem Video, dass bereits mehr als 60.000 Menschen die App heruntergeladen haben, weil es einfacher ist, die Fangergebnisse zu erfassen als das frühere papierbasierte System. Die App ermöglicht es den Anglern, ihre Angelegenheiten schneller zu verwalten, und diejenigen, die auch die DÁP-App haben und sich für das elektronische Dokument entschieden haben, können nun ohne Papierdokumente angeln. „Alles, was sie brauchen, ist ein Telefon und ihre Angelausrüstung, um ans Wasser zu gehen“, sagte er. Lajos Szűcs kündigte außerdem an, dass der Mitgliedsbeitrag und das Beitragsregister bald über die App abrufbar sein werden, so dass Angler ihre Angelegenheiten vom heimischen Sessel aus erledigen können.