Nyitrai: Mehr als eineinhalb Millionen Rentner haben bisher den Lebensmittelgutschein erhalten

Bisher haben 1.540.038 Rentner den Lebensmittelgutschein im Wert von 30.000 Forint erhalten, teilte der Chefberater des Ministerpräsidenten am Samstag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zsolt Nyitrai schrieb zu dem veröffentlichten Foto: Bis zum 15. Oktober werden die Gutscheine an alle zugestellt. Der Chefberater betonte in seinem Beitrag: Die Regierung setzt sich für die Interessen der Rentner ein und schützt ihre Leistungen.