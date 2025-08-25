Századvég: Verbrauchervertrauensindex steigt

Der Verbrauchervertrauensindex von Századvég stieg im August von -19,2 auf -15,2 Punkte, teilte der Think Tank mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Unter den Teilindizes stieg der Indikator für die Beschäftigungsbewertung von -6,7 auf -1,9 Punkte, der Indikator für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage durch die Haushalte stieg von -33,0 auf -26,1 Punkte und der Teilindex für die Inflationserwartungen verbesserte sich von -67,8 auf -63,3 Punkte. Der Index für die Einschätzung der Verbraucher hinsichtlich ihrer materiellen Situation stieg von -11,1 auf -9,9 Punkte. Der Geschäftsklimaindex von Századvég stieg im August von -16,5 auf -15,1 Punkte. Der Index für das Geschäftsumfeld stieg von -24,5 auf -22,6 Punkte und der Index für das wirtschaftliche Umfeld kletterte von -32,5 auf -29,0 Punkte.