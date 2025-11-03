Ungarns PMI steigt im Oktober über die 50-Punkte-Marke

Der saisonbereinigte Einkaufsmanagerindex (PMI) Ungarns lag im Oktober bei 51,0 Punkten und damit leicht unter den 51,6 Punkten des Vormonats, wie der ungarische Verband für Logistik, Einkauf und Bestandsmanagement (Halpim) am Montag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der PMI blieb über der 50-Punkte-Marke und signalisierte damit eine Expansion im verarbeitenden Gewerbe. Unter den PMI-Teilindizes fiel der Index für Auftragseingänge um 1,6 Punkte und lag über der 50-Punkte-Marke. Der Produktionsvolumenindex stieg an; der Indexwert liegt 2,9 Punkte unter dem Wert des Vormonats. Der Beschäftigungsindex stieg um 3,5 Punkte und lag über der 50-Punkte-Marke. Der Index für Lieferzeiten stieg um 1,8 Punkte und lag unter der 50-Punkte-Marke. Der Index für eingekaufte Lagerbestände stieg um 2,2 Punkte und deutete auf eine Expansion hin.