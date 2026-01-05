Ungarns PMI steigt im Dezember leicht an

Der saisonbereinigte Einkaufsmanagerindex (PMI) Ungarns lag im Dezember bei 53,7 Punkten und stieg damit gegenüber dem Vormonat (53,6) leicht an, wie der ungarische Verband für Logistik, Einkauf und Bestandsmanagement (Halpim) am Montag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der PMI lag über der 50-Punkte-Marke, was auf eine Expansion im verarbeitenden Gewerbe hindeutet. Unter den PMI-Teilindizes stieg der Index für Auftragseingänge um 1,8 Punkte und lag über der 50-Punkte-Marke. Der Produktionsvolumenindex gab um 0,2 Punkte nach, deutete aber weiterhin auf eine Expansion hin. Der Beschäftigungsindex stieg um 0,9 Punkte und lag über der 50-Punkte-Marke. Der Index für Lieferzeiten fiel um 4,0 Punkte und lag unter der 50-Punkte-Marke. Der Index für eingekaufte Lagerbestände stieg um 2,7 Punkte und zeigte eine Expansion an.