Die Europäische Kommission „schießt sich selbst ins Bein“, indem sie zu den Angriffen der Ukraine auf die Druschba-Ölpipeline schweigt und sich mitschuldig macht, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag und fügte hinzu, dass die Pipeline „von entscheidender Bedeutung für die Energieversorgung Ungarns und der Slowakei“ sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Podcast „Fight Hour“ sagte Szijjártó, Präsident Wolodymyr Selenskyj habe Ungarn „offen, grob und schamlos bedroht“, indem er deutlich machte, dass die Druschba-Pipeline weiter angegriffen werde, wenn Budapest nicht die von Brüssel, der Europäischen Volkspartei und ihrer ungarischen Schwesterpartei, der Tisza-Partei, geforderte pro-ukrainische Haltung einnehme. Er beharrte darauf, dass die Ukraine eine anti-ungarische Politik verfolge und Kiew von „Brüssel und seinen lokalen Vertretern in Ungarn“ erwarte, dass sie Ungarn unter Druck setzen, seine derzeitige Position aufzugeben und eine Position einzunehmen, „die den ungarischen Interessen völlig zuwiderläuft, aber mit den ukrainischen Interessen im Einklang steht“.

Ungarn beziehe normalerweise Öl aus Russland über die Druschba-Pipeline und aus Kroatien über die Adria-Pipeline, sagte er, aber die Kapazität der letzteren sei „unzureichend“. Störungen der Druschba-Pipeline machten die Versorgung Ungarns und der Slowakei „physisch unmöglich“, sagte er. „Die Energieversorgung ist kein politisches oder ideologisches Thema“, sagte er und fügte hinzu, dass die Bomben- und Raketenangriffe auf die Druschba-Pipeline „nicht Russland schaden, sondern den Ungarn und Slowaken“.