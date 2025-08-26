Regierung erlässt Verordnung zur Kombination von Otthon Start-Krediten und Wohnbauförderungen

Eine Regierungsverordnung zur Kombination von Otthon Start-Krediten für Erstkäufer von Wohnimmobilien mit anderen Wohnbauförderungen wurde im Amtsblatt Magyar Közlöny veröffentlicht, teilte das Ministerium für Kultur und Innovation am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Ministerium erklärte, dass die Verordnung auch die Preisgrenzen für CSOK Plusz-Wohnbauförderungen für Familien mit Kindern angehoben habe.