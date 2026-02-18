Elf weitere Otthon Start-Projekte erhalten „Prioritätsstatus“

Elf weitere Wohnbauprojekte, die für Otthon Start-Kredite für Erstkäufer in Frage kommen, sollen laut einem von der Regierung veröffentlichten Dekretentwurf als „Prioritätsprojekte“ eingestuft werden, teilte Staatssekretär Miklós Panyi am Dienstag in einem Facebook-Beitrag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Projekte, die sich überwiegend in der Hauptstadt befinden, umfassen 4.300 Wohnungen, wodurch sich die Gesamtzahl der Wohnungen in vorrangigen Projekten auf über 17.000 erhöht, so Panyi. Bauträger, die Projekte mit Wohnungen planen, die für den Otthon Start-Kredit in Frage kommen, können die Einstufung als vorrangiges Projekt beantragen, wodurch die Verwaltungsverfahren beschleunigt werden.