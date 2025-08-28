Gewinnrückgang bei der MBH Bank

Der Halbjahresgewinn nach Steuern der MBH Bank, Ungarns zweitgrößter Geschäftsbank, sank im Vergleich zum Vorjahr um 51 % auf 53,5 Mrd. HUF, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Gewinnbericht hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bereinigt um die Auswirkungen der Bankenabgabe in Höhe von 19,8 Mrd. HUF und der Sondergewinnsteuer in Höhe von 19,6 Mrd. HUF sank der Gewinn nach Steuern um 33 % auf 92,9 Mrd. HUF. Die Nettozinserträge gingen um 12 % auf 236,0 Mrd. HUF zurück. Die Nettoerträge aus Provisionen und Gebühren stiegen nach strukturellen Anpassungen um 7 % auf 48,9 Mrd. HUF. Die MBH Bank verfügte Ende Juni über eine Bilanzsumme von 12.452 Mrd. HUF, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttokreditbestand stieg um 7 % auf 6.205 Mrd. HUF. Die Kundeneinlagen stiegen um 4 % auf 7.925 Mrd. HUF.