MBH Bank und Bank of China unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit

Die MBH Bank, Ungarns zweitgrößter kommerzieller Kreditgeber, und die Bank of China Limited Hungary Branch haben eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit unterzeichnet, teilte die MBH am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit der Absichtserklärung wollen beide Seiten stabile, langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen, die für beide Seiten von Vorteil sind, so die MBH. Die Absichtserklärung sieht vor, die Aktivitäten zwischen den Banken zu verstärken, insbesondere im Hinblick auf bilaterale Finanzierungskonstruktionen, ein breiteres Spektrum an Finanzdienstleistungen für ihre Kunden anzubieten und nach Bereichen zu suchen, in denen Synergien zu neuen Geschäftsmöglichkeiten führen könnten. Die Bank of China Limited Hungary Branch wurde im Jahr 2014 gegründet. Der Kreditgeber verfügte Ende 2023 über eine Bilanzsumme von über 2.254 Mrd. HUF.