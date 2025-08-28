BKK hat erneut eine Großreinigung in Kelenföld durchgeführt

Die Budapester Verkehrsgesellschaft (BKK) hat am Donnerstag erneut gemeinsam mit ihren Partnern eine Großreinigung und Kontrolle in Kelenföld durchgeführt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die BKK teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass die Mitarbeiter der FKF Köztisztasági és Főkert Kertészeti Divíziók, die im Rahmen der BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. unabhängig tätig sind, mit modernen Reinigungsfahrzeugen und manueller Kraft den Etele-Platz, die Straßenbahnhaltestellen in Kelenföld, die Bushaltestellen in der Umgebung sowie die Bahn- und U-Bahn-Unterführung gereinigt haben. Die Budapester Polizeibehörde sorgte – wie auch an anderen stark frequentierten öffentlichen Orten der Hauptstadt – für eine verstärkte Polizeipräsenz vor Ort. Das Ziel der BKK ist es, gemeinsam mit ihren Partnern – seien es öffentliche Dienstleister der Hauptstadt, staatliche oder zivilgesellschaftliche Organisationen – Budapest lebenswerter zu machen, heißt es in der Mitteilung.