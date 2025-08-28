Nagy: Die ungarische Landwirtschaft braucht Veränderungen

Die ungarische Landwirtschaft braucht Veränderungen, denn nur wenn wir selbst den Wandel vollziehen, können wir den Herausforderungen gerecht werden, sagte Landwirtschaftsminister István Nagy am Donnerstag bei der Eröffnung der 34. Farmer Expo in Debrecen, an der mehr als 200 Aussteller teilnehmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Wir kämpfen heute auf vier Ebenen: in der virtuellen Welt, in der Realität sowie auf internationaler und nationaler Ebene”, erklärte István Nagy. Im Zusammenhang mit den internationalen Herausforderungen hob er sein Gespräch mit dem stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidenten Taras Kachka vom Mittwoch hervor, bei dem vereinbart wurde, dass Ungarn seine Grenzen für ukrainische Agrarprodukte weiterhin geschlossen hält, da die Zulassung dieser Produkte den ungarischen Markt destabilisieren würde. Ungarn lehnt den Haushaltsentwurf aus Brüssel ab, da mit der Annahme des Vorschlags zur Finanzierung der europäischen Landwirtschaft die europäische Landwirtschaft aufgegeben und das Geld der europäischen Landwirte in die Ukraine umgeschichtet würde. Dieser Entwurf würde die Zukunft der ungarischen und EU-Landwirte unmöglich machen, erklärte er. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Ländern birgt ebenfalls neue Gefahren für die ungarischen Landwirte, da die Europäische Union mit neuen Produkten aus unkontrollierten Verhältnissen überschwemmt würde, sagte der Minister.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er wies auch darauf hin, dass es eine enorme Schwierigkeit darstelle, dass im virtuellen Raum unkontrollierte Falschinformationen erscheinen, deren Korrektur viel Zeit in Anspruch nehme. Unter den Herausforderungen für die heimische Landwirtschaft hob er den Frost im Frühjahr hervor, der in den Obstgärten Schäden von 80 bis 100 Prozent verursacht habe, die Maul- und Klauenseuche, durch die fast 10.000 Rinder und ebenso viele Schweine verendet sind, sowie die Vogelgrippe, die in der südlichen Tiefebene große Schäden angerichtet hat. Auch die Pest der kleinen Wiederkäuer und die Pferdeherpesviren traten auf, und das an der südlichen Grenze aufgetretene afrikanische Schweinepestvirus gab Anlass zu großer Sorge, fügte er hinzu und merkte an, dass auch die Winzer von diesem Jahr nicht verschont geblieben seien: In 14 Weinbaugebieten sei die durch die amerikanische Reblaus verbreitete Gelbsucht der Reben aufgetreten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neben den Epidemien stellte die Dürre die größte Herausforderung dar, sagte er. Nachdem Prognosen den heißesten Sommer in der EU vorausgesagt hatten, bildete die Regierung einen Stab zur Bekämpfung der Dürre und stellte 4,7 Milliarden Forint für die Reparatur von Kanälen bereit, um so viel Wasser wie möglich zu speichern, sodass nun 990.000 Kubikmeter Wasser in den Speichern vorhanden sind. Die Regierung hat außerdem beschlossen, den Landwirten die Wassergebühren in Höhe von 10 Milliarden Forint zu erlassen. Im trockensten Jahr 2022 wurden auf einer Fläche von 579.178 Hektar 22.000 Kunden von Dürreschäden betroffen gemeldet, in diesem Jahr, dem bisher heißesten Sommer, hat diese Zahl noch nicht einmal 400.000 Hektar erreicht, fügte er hinzu. Bislang wurden durch 1300 erfolgreiche Anträge mit 178 Milliarden Forint an Fördermitteln die Erneuerung der Bewässerungsinfrastruktur unterstützt, und derzeit laufen noch weitere Anträge, teilte er mit.