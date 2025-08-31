Karácsony: Budapests Straßen wurden im Sommer renoviert

Im Sommer wurden Budapests Straßen, Brücken und Straßenbahnlinien renoviert und neue Busse und Straßenbahnen in Betrieb genommen, teilte Bürgermeister Gergely Karácsony am Sonntag in einer Erklärung und einem Youtube-Video mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er betonte, dass die Stadtverwaltung die mit Sperrungen verbundenen Renovierungs- und Wartungsarbeiten auf die Sommerferien gelegt habe, mit dem Ziel, die Arbeiten möglichst bis zum Schulbeginn abzuschließen. Budapest Közút reparierte rund 4000 Schlaglöcher auf einer Gesamtfläche von 3600 Quadratmetern, führte größere Asphaltierungsarbeiten auf mehr als 42.000 Quadratmetern durch, sanierte 313 Zebrastreifen und strich die Fahrbahnmarkierungen auf einer Gesamtfläche von 23.000 Quadratmetern neu. Auf der Bajcsy-Zsilinszky út wurden 200 Meter und am Hősök tere 150 Meter neue Fahrradwege angelegt. Auch an der Árpád-Brücke, der Rákóczi-Brücke und der Gubacsi-Brücke wurden Reparaturen durchgeführt.

Derzeit dauern die Arbeiten an der Überführung am Flórián tér noch an, wo sich beim Abriss herausstellte, dass der technische Zustand schlechter als erwartet ist, weshalb die Arbeiten länger dauern. Auch an der Überführung in der Mozaik utca arbeiten die Fachleute noch. Im Sommer wurden in Budapest 11 neue Niederflur- und klimatisierte CAF-Straßenbahnen sowie 25 neue Mercedes-Busse in Betrieb genommen, und in den kommenden Monaten werden noch Dutzende weiterer veralteter Busse ersetzt. Die Straßenbahnschienen zwischen dem Jászai Mari tér und dem Nyugati pályaudvar wurden erneuert, an den Endhaltestellen Karinthy Frigyes út, Széll Kálmán tér und Vörösvári út wurde gearbeitet, und es wurden Gleisarbeiten an einzelnen Abschnitten der Dréher Antal út, der Kútvölgyi út und der Németvölgyi út durchgeführt.

Die Fővárosi Vízművek (Wasserwerke der Hauptstadt) haben in den letzten Monaten fast eineinhalb Kilometer Wasserleitungen erneuert und fast zweitausend Fehler behoben. Főtáv hat im Mai mit den unverzichtbaren Modernisierungs- und Wartungsarbeiten begonnen, die für den kontinuierlichen, sicheren und energieeffizienten Betrieb des Fernwärmesystems erforderlich sind. Budapest Közművek hat in den 13 Bezirken von Budapest Modernisierungsarbeiten im Wert von rund 3 Milliarden Forint durchgeführt, teilte der Bürgermeister mit.