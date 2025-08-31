Brüssel und die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union bereiten sich auf einen langfristigen Fortbestand des Krieges in der Ukraine vor, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Samstag in Kopenhagen. „Sie sind nicht am Erfolg der Friedensverhandlungen interessiert und bereit, weitere Tausende Milliarden Forint in die Ukraine zu schicken“, sagte er – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Brüssel und die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten sind bereit, Dutzende Milliarden Euro … aus den Taschen der europäischen Bürger in die Ukraine zu schicken, um damit Waffen zu kaufen und die ukrainische Armee zu unterhalten“, sagte Szijjártó auf einer Pressekonferenz nach einem informellen Treffen des EU-Außenministerrats. „Sie wollen Dutzende Milliarden Euro für die Bezahlung ukrainischer Soldaten, den Kauf von Drohnen und den Betrieb des ukrainischen Staates ausgeben.“ „In Kopenhagen wurde es als grundlegende Tatsache angesehen, dass die Ukraine finanziell unterstützt werden sollte, und da es keine Einigung darüber gibt, ob dafür eingefrorene russische Vermögenswerte verwendet werden sollten, ist klar, dass entweder nationale oder EU-Haushalte zur Finanzierung der Ukraine herangezogen werden können“, sagte er. Der Minister sagte, es gebe großen Druck auf die ungarische Regierung, die Ukraine schnell in die EU aufzunehmen, „und es gab großen Druck, weitere sechs Milliarden Euro … aus der Europäischen Friedensfazilität zu zahlen, um die Ukraine zu bewaffnen und noch mehr Geld und noch mehr Waffen an die Ukrainer zu schicken“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Szijjártó sagte, die Europäische Kommission habe „bei der aktuellen Sitzung im Grunde genommen als ukrainische Kommission fungiert und die Interessen der Ukraine vollständig vertreten, im Gegensatz zu den Interessen der Mitgliedstaaten“. „Heute ist auch klar geworden, dass Brüssel kein Interesse am Schicksal der ungarischen Gemeinschaft in Transkarpatien hat. Wenn die Europäische Union wirklich helfen wollte, könnte sie die Ukrainer leicht dazu bringen, die Situation vor 2015 wiederherzustellen, als die Ungarn in Transkarpatien noch das uneingeschränkte Recht hatten, ihre Muttersprache in Bildung, Kultur und öffentlicher Verwaltung zu verwenden“, sagte der Minister. Er führte das Beispiel an, dass die Europäische Kommission sofort reagiert habe, als der Status der Antikorruptionsbehörden in der Ukraine geändert wurde, und sagte, dass sie in ähnlicher Weise Änderungen in den Vorschriften erreichen könnten, die die Ungarn in Transkarpatien betreffen. „Der Erweiterungskommissar hat deutlich gemacht, dass dieser Unterschied besteht, weil für sie die Antikorruptionsvorschriften wichtiger sind als das Schicksal der ungarischen Minderheit“, sagte er. Szijjártó warf Brüssel außerdem vor, sich nicht für die ungarische Energiesicherheit zu interessieren, und erklärte, die Europäische Kommission habe noch nicht auf Briefe der Regierungen Ungarns und der Slowakei geantwortet, in denen sie die Kommission aufgefordert hatten, Maßnahmen gegen die Ukraine zu ergreifen, weil diese die Energiesicherheit der Mitgliedstaaten gefährde.