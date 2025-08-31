Zsolt Nyitrai: Rentner erhalten Lebensmittelgutscheine im Wert von 30.000 Forint

Rentner erhalten ab Montag Lebensmittelgutscheine im Wert von 30.000 Forint, wie Zsolt Nyitrai, Chefberater des Ministerpräsidenten, in einem am Sonntag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er sagte, dass die ungerechtfertigten Preiserhöhungen der Lebensmittelketten zu einer schwierigen Situation geführt hätten und die ungarische Regierung den Rentnern daher mit einer Margenreduzierung und Lebensmittelgutscheinen helfen werde. Anspruchsberechtigt sind Rentner und andere Empfänger von rentenähnlichen Leistungen, beispielsweise Menschen mit Behinderung, fügte er hinzu. Die Gutscheine werden zwischen dem 1. September und dem 15. Oktober von der Post zugestellt und können bis zum 31. Dezember für den Kauf von kalten Lebensmitteln eingelöst werden. Sie können in Geschäften heimischer Handelsketten, Discountern, Bäckereien, Metzgereien, Gemüseläden, auf Märkten und bei Erzeugern eingelöst werden. Allerdings können mit dem Gutschein keine warmen Speisen, Alkohol, Tabakwaren, chemische Produkte und Kosmetika gekauft werden, erklärte er. Die Gutscheine sind nicht personengebunden, jeder kann sie einlösen. Die Gutscheine können nicht gegen Bargeld eingetauscht werden und es wird kein Geld zurückgegeben, teilte er mit.