Lebensmittelgutscheine an 2,3 Millionen Rentner verteilt

Lebensmittelgutscheine wurden an über 2,3 Millionen Rentner des Landes verteilt, teilte Zsolt Nyitrai, Berater des Ministerpräsidenten, am Freitag in einem Beitrag auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Rund 2,4 Millionen ungarische Rentner erhalten Lebensmittelgutscheine im Wert von 30.000 HUF, parallel zu den Maßnahmen der Regierung zur Abmilderung der Auswirkungen der Inflation. Die Gutscheine sind bis zum 31. Dezember 2025 gültig.