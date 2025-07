Lebensmittelgutscheine für Rentner werden bis zum 15. Oktober von der Post zugestellt

Die Magyar Posta Zrt. teilte am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit, dass sie die Lebensmittelgutscheine zwischen dem 1. September und dem 15. Oktober in aufsteigender Reihenfolge der Postleitzahlen an mehr als 2,3 Millionen Rentner ausliefern wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zustellung bzw. der Zustellversuch erfolgt an die Adresse, die bei der Rentenauszahlungsbehörde des ungarischen Finanzministeriums registriert ist. Wenn der Empfänger oder sein Bevollmächtigter zum Zeitpunkt der Zustellung nicht zu Hause ist, kann er die Leistung innerhalb von 10 Werktagen bei der Poststelle abholen, bei der sie hinterlegt wurde, teilten sie mit. Sie merkten an, dass, wenn weder der Empfänger noch sein Bevollmächtigter zum Zeitpunkt der Zustellung an der Adresse anwesend sind, die Sendung auch an einen dort anwesenden stellvertretenden Empfänger (z. B. Ehemann, Ehefrau) oder einen indirekten Zusteller (z. B. einen beauftragten Mitarbeiter im Altenheim) zugestellt werden kann. Bei erfolgloser Zustellung hinterlässt der Zusteller eine Benachrichtigung im Briefkasten der Adresse, die den Namen der Zustellstelle (die für die Zustellung zuständige, der Adresse am nächsten gelegene Poststelle) und die Frist für die Abholung enthält, erklärten sie.

Sie fügten hinzu, dass, wenn der berechtigte Empfänger sich nicht innerhalb von 10 Werktagen nach dem Zustellversuch bei der Zustellstelle meldet, die Post nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist die Sendung mit dem Lebensmittelgutschein für Rentner an die ungarische Staatskasse zurücksendet. Danach kann der Berechtigte direkt bei der Rentenauszahlungsbehörde der ungarischen Staatskasse eine erneute Zustellung an die Anschrift beantragen, spätestens bis zum 14. November, schrieben sie. Die Informationen zu den Lebensmittelgutscheinen für Rentner und die dazugehörigen „Häufig gestellten Fragen” sind auf der Website der Ungarischen Staatskasse unter dem Link https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdij/aktualitasok/nyugdijas-elelmiszer-utalvany verfügbar, heißt es in der Mitteilung.