Ausbau der M1 beginnt

Der Ausbau der ungarischen Autobahn M1 auf drei Fahrspuren hat am 1. September begonnen, wie das Ministerium für Bauwesen und Verkehr und die Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) am Dienstag mitteilten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Ein 78 km langer Abschnitt der M1 zwischen der Kreuzung mit der Ringautobahn M0 um die Hauptstadt und der Ausfahrt 94 wird auf drei Fahrspuren plus eine intelligente Spur erweitert, die zur Entlastung des Verkehrs freigegeben werden kann. Der Abschnitt zwischen der M0 und der Ausfahrt 39 soll bis Ende August 2028 fertiggestellt sein. Der Rest des Abschnitts wird ein Jahr später fertiggestellt sein. Die MKIF führt das Projekt auf der Grundlage eines Konzessionsvertrags mit Krediten und eigenen Mitteln durch.