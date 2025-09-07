Budapester Halbmarathon: Karsai und Vindics-Tóth sind nationale Meister

Bei den Männern gewann Gábor Karsai, bei den Frauen Lili Anna Vindics-Tóth die nationalen Meisterschaften, die im Rahmen des Budapester Halbmarathons am Sonntag ausgetragen wurden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut der Website des 40. WizzAir Budapest Halbmarathons absolvierte Karsai, der im letzten Jahr den fünften Platz belegte, die Strecke in 1:04:02 Stunden. Den ungarischen Rekord hält seit 1996 Zoltán Kadlót mit einer Zeit von 1:02:22 Stunden. Bei den Frauen erreichte Vindics-Tóth nach 1:11:42 Stunden das Ziel, den nationalen Rekord hält seit 2007 Anikó Kálovics (1:08:58).