Index: Orbán fordert von der EU die Erstattung der Kosten für den Grenzschutz Ungarns

Nach Informationen von Index.hu fordert Viktor Orbán in einem Schreiben von der Europäischen Union die Erstattung der Kosten für den Grenzschutz Ungarns und betont, dass das Land seit 2015 mehr als eine Million illegale Migranten an der Einreise gehindert habe, dennoch täglich eine Million Euro Strafe an Brüssel zahlen müsse – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Artikel vom Montagabend erinnert das Portal daran, dass Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission (EK), am 31. August gemeinsam mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk eine Pressekonferenz neben dem Stahlzaun an der belarussischen Grenze abgehalten hat. Die Präsidentin der Europäischen Kommission erklärte damals, dass die Europäische Union (EU) „die Bedrohung aus dem Osten ernst nimmt”. Sie fügte hinzu, dass das EU-Verteidigungsdarlehensprogramm SAFE (Security Action for Europe) beschleunigt werde, in dessen Rahmen 150 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten unter anderem für die Entwicklung der Verteidigung und der Rüstungsindustrie bereitgestellt werden. Nach den Äußerungen auf der Pressekonferenz in Polen schrieb Ministerpräsident Viktor Orbán einen Brief an Ursula von der Leyen.

Nach Informationen von Index würdigte der Ministerpräsident in seinem Brief die frühere Erklärung von von der Leyen: „Mit Interesse habe ich Ihre Erklärung in Polen gelesen, dass die physischen Barrieren zum Schutz der Außengrenzen der Europäischen Union eine gemeinsame Verantwortung sind”, schreibt der Regierungschef laut einem Artikel auf index.hu in seinem Brief. „Ungarn hat in den letzten zehn Jahren einen bedeutenden Teil der Schengen-Grenze geschützt, wobei die Kosten ausschließlich aus unserem nationalen Haushalt finanziert wurden. Ungarn hat wiederholt die Erstattung dieser Ausgaben durch die Europäische Kommission beantragt. Anstelle politischer oder finanzieller Unterstützung wurde Ungarn jedoch nur mit ständiger Kritik konfrontiert und zur Zahlung einer beispiellosen Geldstrafe in Höhe von 1 Million Euro pro Tag verpflichtet“, schrieb Viktor Orbán.

Index.hu weiß, dass der Ministerpräsident in seinem Brief stolz auf die Erfolge Ungarns im Bereich des Grenzschutzes verweist. Seiner Meinung nach „haben wir seit 2015 dank des robusten ungarischen Grenzschutzsystems mehr als eine Million illegale Migranten daran gehindert, in das Gebiet der EU einzureisen“. In dem Brief erklärt er, dass Ungarn für diese Leistung die gleiche Anerkennung und finanzielle Unterstützung erwartet wie andere Mitgliedstaaten. Er merkte an, dass „zahlreiche Mitgliedstaaten, die einem hohen Migrationsdruck ausgesetzt sind, beschlossen haben, physische Barrieren entlang ihrer Außengrenzen zu errichten, um ihre nationale Sicherheit und die Sicherheit ihrer Bürger zu schützen“.

Nach Informationen des Portals wies der Regierungschef in seinem Schreiben darauf hin, dass „die Nutzung der Migration als Instrument eine reale Bedrohung für die Sicherheit der EU darstellt. Dies geschieht jedoch nicht nur durch staatliche Akteure, sondern auch durch organisierte kriminelle Schleuserbanden, die Verbindungen zu terroristischen Organisationen haben und bewusst oder unbewusst von NGOs unterstützt werden, die versuchen, Massen illegaler Migranten über die Westbalkanroute in den Schengen-Raum zu bringen.” , schreibt der Ministerpräsident in seinem Brief, in dem er warnend auf die zukünftigen Herausforderungen hinweist: „Nach den neuesten Prognosen könnten jederzeit Millionen potenzieller Migranten aus Afrika aufbrechen.“ Am Ende des Schreibens formuliert der Ministerpräsident eine konkrete Forderung, in der er die Europäische Kommission auffordert, den Mitgliedstaaten an den Außengrenzen ohne jegliche Diskriminierung finanzielle Hilfe zu leisten. Abschließend betont er: „Ungarn bekennt sich weiterhin zur europäischen Solidarität und setzt sich mit dem Schutz der Schengen-Grenze und der Sicherheit unserer Bürger für die gemeinsamen europäischen Werte ein.“ Nach Angaben des Portals wurde eine Kopie des Schreibens an alle Mitglieder des Europäischen Rates geschickt, was darauf hindeutet, dass Viktor Orbán die Frage vor einem breiteren europäischen Publikum zur Sprache bringen möchte.