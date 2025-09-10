Die Erzsébet-Camps werden auch im Herbst fortgesetzt, die dreitägigen Herbstaufenthalte mit zwei Übernachtungen haben begonnen – darüber informierte die Stiftung „Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért” (Erzsébet für die Kinder des Karpatenbeckens), die die Ferienlager als öffentliche Aufgabe organisiert, am Dienstag die Nachrichtenagentur MTI.

Zwischen dem 8. September und dem 10. Oktober werden pro Turnus mehr als zweitausend Teilnehmer zu den Klassenausflügen erwartet, die von Montag bis Mittwoch und von Mittwoch bis Freitag stattfinden und in den Lagern in Zánka und Zalaszabar stattfinden. Die Camper werden voll verpflegt und können aus mehr als 40 verschiedenen Programmen wählen, heißt es in der Mitteilung. Sie fügten hinzu, dass alle Einrichtungen, die eine ordnungsgemäße Anmeldung bei der Erzsébet-Stiftung eingereicht haben, die Möglichkeit haben, an den Herbstcamps teilzunehmen. Sie erklärten, dass in den mit staatlicher Unterstützung realisierten Erzsébet-Camps moderne Unterkünfte, fünf Mahlzeiten pro Tag, auch für spezielle Bedürfnisse, medizinische Versorgung, eine sichere Umgebung und ein vielfältiges Programmangebot gewährleistet sind. Wie in allen Arten von Erzsébet-Camps nehmen die Kinder auch an den Herbstausflügen gegen eine symbolische Teilnahmegebühr von nur 1000 Forint teil.

Nach Angaben der Stiftung erwarten die Kinder unter anderem informative Vorträge, Programme zur Förderung digitaler Kompetenzen und Sportprogramme sowie kulturelle, künstlerische und traditionsbewusste Aktivitäten. Die Schüler können auch an konkreten, auf Erlebnispädagogik basierenden Aktivitäten teilnehmen, bei denen sie durch Spiele und Aktivitäten ihr in der Schule erworbenes Wissen vertiefen und ergänzen können. Ein wichtiger Bestandteil der Klassenausflüge ins Ferienlager ist die Stärkung des Gemeinschaftsgeistes, daher nehmen Teambuilding-Spiele sowie Aktivitäten zur Selbstfindung und zum Aufbau von Selbstvertrauen einen wichtigen Platz im Programmangebot ein. Darüber hinaus erwarten sie im Erzsébet-Camp in Zánka eine Bootsfahrt, ein Abenteuerpark und ein volkstümliches Freilichtmuseum, und im Rahmen der Programmreihe „Berufsinformationsinsel” erhalten sie Hilfe bei der Berufsorientierung.

Dank der modernen, ganzjährig nutzbaren Gemeinschaftsräume können die Programme auch bei ungünstigen Wetterbedingungen durchgeführt werden. Es wurde betont, dass Sicherheit in den Erzsébet-Camps von besonderer Bedeutung ist: Während der Camps steht rund um die Uhr ein Kinderarztdienst der Fachärzte des Bethesda-Kinderkrankenhauses zur Verfügung, der nationale Rettungsdienst ist mit einem Rettungswagen ständig im Camp im Einsatz, und am Ufer sorgen Rettungsschwimmer für die Sicherheit der Camper. Die diesjährigen Erzsébet-Camps enden nicht mit den Herbstklassenausflügen, sondern in der Adventszeit können die Schüler an drei Tagen „Erzsébet-Weihnachten” verbringen, heißt es in der Mitteilung.