OECD: Lehrergehälter in Ungarn „deutlich“ gestiegen

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat in ihrer Studie „Bildung auf einen Blick 2025“ festgestellt, dass die Lehrergehälter in Ungarn „deutlich“ gestiegen sind, wie das Innenministerium am Montag in einer Erklärung mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Studie untersuchte die Situation und Herausforderungen im Bildungswesen in 38 Mitgliedsländern und mehreren Partnerstaaten, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Hochschulbildung und der Bewertung des öffentlichen Bildungswesens lag, so das Ministerium. Die Studie stellte fest, dass die Gehälter von Grundschullehrern in den OECD-Ländern von 2015 bis 2024 um durchschnittlich 14,6 Prozent gestiegen sind, während die gleichen Gehälter in Ungarn um 34,7 Prozent gestiegen sind. Gleichzeitig haben ungarische Schüler auch weniger Unterricht als der Durchschnitt. Jüngere Schüler haben 666 Stunden Pflichtunterricht, während die Klassen 5 bis 8 796 Stunden haben, gegenüber dem OECD-Durchschnitt von 804 bzw. 909 Stunden. Entsprechend dem OECD-Durchschnitt werden in der ungarischen Grundschulbildung 41 Prozent dieser Zeit für den Unterricht grundlegender Fähigkeiten wie Mathematik, Lesen, Schreiben und Literatur aufgewendet, zitierte das Ministerium die Studie.