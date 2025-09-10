Nachgedacht: Ich bin eigentlich kein Löwen-Fan …

… zwar vom Sternzeichen her ein echter Löwe, auch der König der Tiere hat es mir sehr angetan. Imposant, stolz, mächtig und mutig. Aber hier geht es nicht um das große Raubtier. Nein, es handelt sich um ein ganz anderes Objekt. Nämlich um den Fußball-Verein des TSV 1860 München, alias die Münchner Löwen.

Soviel ich gelesen habe, soll es in Budapest einen großen Fanclub geben. Auch ganz interessant. Nicht nur die Münchner Bayern sollten stets im Vordergrund stehen, auch die etwas kleineren Vereine, wie ich finde. Auch sie leisten einen großen Beitrag zum Thema Sport. Apropos klein. Also bei den Löwen aus München trifft das auf keinen Fall zu. Der namhafte Club besteht schon seit vielen Jahrzehnten und hat entsprechend viele Erfolge angesammelt. Lange in der Bundesliga vertreten, schürten die Löwen und vor allem ihre zahlreichen Fanclubs in nah und fern ein ungutes Gefühl vor einem Match. Man hatte das unangenehme Gefühl, da kommt was auf uns zu. Und meistens war dem auch so. Schlägereien und auch so manche Demontage im gegnerischen Stadion waren keine Seltenheit. Die Raufereien gingen meist harmlos vorüber, trotzdem hatte der TSV 1860 München seinen Spitznamen nicht umsonst. Sie hatten wieder mal gebrüllt.

Leider sind die erfolgreichen Glanzzeiten über Jahrzehnte vorbei. Der Aufstieg in die Bundesliga blieb dem Traditionsverein in letzter Zeit verwehrt. Die vergangenen Jahre mischten die Löwen leider ein paar Etagen tiefer mit. Doch in der vor kurzem gestarteten Saison sind sie vorne dran und vielleicht können sie den Run beibehalten bis nach Abpfiff aller absolvierten Begegnungen. Dann nämlich würden in München die blau-weißen die Meisterschale den zahlreichen Fans am Marienplatz entgegenstrecken. Zu wünschen wäre es den Aktiven, um wieder, so wie einst, etwas Schwung in die Fußballbude zu bringen. Also: auf geht’s, Löwen mit viel Gebrüll.

Bis bald,

Ihre Eva