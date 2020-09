Ungarn: Senkung der Steuerquote im Verhältnis zum BIP zweithöchste im OECD-Ranking

Die OECD hat anerkannt, dass Ungarns Steuerlast im Verhältnis zum BIP um den zweitgrößten Grad reduziert wurde, sagte Finanzminister Mihály Varga gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.





Varga zitierte die veröffentlichte OECD-Studie „Tax Policy Reforms 2020“, aus der hervorgeht, dass Ungarns Steuerquote im Verhältnis zum BIP im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 um 1,6 Prozentpunkte gesunken ist. In der Studie, die 40 Länder, darunter auch OECD-Mitglieder, umfasst, war der Rückgang nach den Vereinigten Staaten, wo die Quote um 2,5 Prozentpunkte sank, der zweitgrößte.

Varga sagte, dass die ungarische Regierung die Steuerlast auf Arbeit, Unternehmen und Haushalte seit ihrer Amtsübernahme im Jahr 2010 kontinuierlich gesenkt habe. Während die Steuern gesenkt wurden, habe die Beschäftigung zugenommen, die Wirtschaft sei gewachsen und die Löhne seien gestiegen, fügte er hinzu. Er sagte, die OECD-Studie zeige, dass Ungarns Steuerquote im Verhältnis zum BIP nicht nur kurzfristig, sondern auch in einem Zehnjahreszeitraum gesunken sei. Ungarns Steuerquote im Verhältnis zum BIP fiel von 39,5% im Jahr 2008 auf 36,6% im Jahr 2018, ein Rückgang um 2,9 Prozentpunkte, der zweitgrößte Rückgang in der OECD-Rangliste nach Irland. Die OECD-Studie bestätigte Senkungen der Lohnsteuer und der Körperschaftssteuer, von denen letztere mit 9% nun der niedrigste Satz in der Europäischen Union ist, sagte er.

Die OECD-Studie stellte eine Senkung der Arbeitgeber-Sozialversicherungsbeitragssätze in Ungarn von 22% im Jahr 2017 auf 19,5% im Jahr 2018, eine Senkung der Körperschaftssteuer auf 9% im Jahr 2017 und eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf ausgewählte Produkte im Jahr 2018 fest.

Varga sagte, die Regierung habe ihre Politik der Steuersenkungen auch in diesem Jahr fortgesetzt, indem sie Mütter mit vier oder mehr Kindern von der persönlichen Einkommenssteuer und Rentner, die in den Beruf zurückkehren, von den Beiträgen befreit und den Steuersatz für Kleinunternehmen (KIVA) von 13% auf 12% gesenkt habe. Der Mehrwertsteuersatz für gewerbliche Unterkünfte wurde um 9 Prozentpunkte und die Lohnsteuer um weitere 2 Prozentpunkte reduziert. Er fügte hinzu, dass die Regierung mehr als 100 Milliarden Forint (278 Millionen Euro) bei Familien und Unternehmen als Ergebnis von Steuererleichterungen gelassen habe, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu mildern.