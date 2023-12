PISA-Studie: Ungarische Schüler halten ihr Niveau

Die jüngste PISA-Studie hat gezeigt, dass sich die Lese- und Mathematikfähigkeiten ungarischer Schüler im Vergleich zu den vorherigen Ergebnissen aus dem Jahr 2018 nicht wesentlich verändert haben, obwohl die Leistungen anderer OECD-Länder gesunken sind, so der Leiter des ungarischen Bildungsamtes (OH) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die PISA-Studie 2022, die am Dienstag veröffentlicht wurde, zeigt die Ergebnisse von Tests aus 81 Ländern, sagte Sándor Brassói. Die Lese-, Mathematik- und Naturwissenschaftskompetenzen der 15-Jährigen seien in Ländern, die lange Zeit als vorbildliche Bildungssysteme galten, wie Island, Norwegen, die Niederlande und Finnland, stark zurückgegangen. In Ungarn hingegen blieben diese Fähigkeiten trotz der Pandemie und der schwierigen wirtschaftlichen Lage erhalten – und verbesserten sich sogar leicht, so Brassói. Die Schüler haben den Übergang zur digitalen Bildung gut verkraftet, und die Zahl der leistungsschwachen Schüler ist leicht zurückgegangen, fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Gábor Kristóf Velkey, Leiter der Analyse des öffentlichen Bildungswesens bei OH, erklärte, dass die Umfrage 2022 mit 37 OECD-Mitgliedern und 44 Partnerstaaten bisher die meisten Teilnehmer verzeichnete. In Ungarn haben 6.198 Schüler von 270 öffentlichen Bildungseinrichtungen die Tests absolviert, fügte er hinzu. In Mathematik erreichten die ungarischen Schüler durchschnittlich 473 Punkte, verglichen mit dem OECD-Durchschnitt von 472 Punkten, sagte Velkey. In den Naturwissenschaften lag der OECD-Durchschnitt bei 485 Punkten, während die ungarischen Schüler durchschnittlich 486 Punkte erreichten. Im Lesen lag der OECD-Durchschnitt bei 476 Punkten, während die ungarischen Schüler 473 Punkte erreichten, sagte er. Velkey wies darauf hin, dass die Studie die einzelnen Ergebnisse der Leistungsniveaus als Indikator für größere Trends heranzieht. Ziel der EU ist es, den Anteil der Schüler, die die Kompetenzstufe 2 nicht erreichen, unter 15 % zu drücken. In Mathematik erreichten im Durchschnitt 68,9 % der Schüler diese Stufe, während dies bei 70,5 % der ungarischen Schüler der Fall war, so Velkey. Im Lesen erreichten im Durchschnitt 73,7 % der Kinder die Kompetenzstufe 2, in Ungarn 74,1 %. In den Naturwissenschaften lag das gleiche Verhältnis in den OECD-Ländern bei 75,5 % und in Ungarn bei 77,1 %.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auch in Bezug auf das Pro-Kopf-BIP schnitt Ungarn überdurchschnittlich gut ab, fügte Brassói hinzu. Außerdem gaben 81 % der ungarischen Kinder an, dass sie leicht Freunde finden und sich einer Gemeinschaft zugehörig fühlen, verglichen mit 76 % im Durchschnitt, sagte er. Die allgemeine Zufriedenheit der Kinder mit ihrem Leben ist seit der letzten Studie gesunken: 18 % gaben jetzt an, mit ihrem Leben unzufrieden zu sein, gegenüber 16 % im Jahr 2018, so Brassói. In Ungarn sank derselbe Indikator von 16 % im Jahr 2018 auf 13 % im Jahr 2022, sagte er. Die Zahl der Kinder, die sich auf dem Schulweg oder im Klassenzimmer unsicher fühlten, liege bei 7 % bzw. 5 % und damit einige Punkte unter dem OECD-Durchschnitt, fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren