Zwei Menschen starben bei einem Hausbrand in Balatonfüred

Zwei Menschen starben, nachdem am Freitagmorgen ein Einfamilienhaus in Balatonfüred in Flammen aufgegangen war, teilte die Katastrophenschutzbehörde der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie schrieben, dass der Vorraum des 100 Quadratmeter großen Gebäudes in der Régitemető utca, ein Teil des Daches, die Rasenfläche vor dem Haus sowie ein Baum in Flammen standen. Im Haus explodierten zwei Gasflaschen, eine dritte wurde von den Feuerwehrleuten herausgebracht, ein Teil des Daches des Gebäudes stürzte ein. Während der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute unter den Trümmern die Bewohner des Hauses: einen Mann und eine Frau in den Sechzigern. Die Arbeit der Feuerwehrleute wurde dadurch erschwert, dass sich im Gebäude und in seiner Umgebung Müll angesammelt hatte und das Haus von dichter Vegetation umgeben war, wie sie schrieben und hinzufügten, dass die Einheiten mehr als eine Stunde lang daran gearbeitet hatten, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Der genaue Entstehungsort, Zeitpunkt und Grund des Brandes werden durch eine Branduntersuchung ermittelt. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass der im Haus und in der Umgebung angehäufte Müll das Brandrisiko erhöht und die Flucht sowie die Arbeit der Feuerwehr erschwert. Die Ordnung in unserem Zuhause ist auch aus Sicht des Brandschutzes wichtig, da sich das Feuer aufgrund der vielen Abfälle schneller ausbreitet und giftiger Rauch entsteht, heißt es in der Mitteilung.