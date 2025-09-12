Konzert zur Unterstützung benachteiligter musikalischer Talente

Die Sängerin Magdi Rúzsa und der Pianist János Balázs treten am 30. September im Kulturzentrum MOM bei einem Benefizkonzert zugunsten des Malteser Symphonie-Stipendienprogramms auf, das benachteiligte musikalische Talente unterstützt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei dem Konzert treten die mit dem Prima Primissima- und Péter-Máté-Preis ausgezeichnete Sängerin Magdi Rúzsa, der mit dem Kossuth- und Liszt-Preis ausgezeichnete Pianist János Balázs, die aus Stipendiaten der Malteser Symphonie bestehende Band Gypsy JamMal und das Nationale Symphonieorchester der Malteser auf, teilte der Ungarische Malteser Hilfsdienst am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit. Im Zeichen der musikalischen Vielfalt werden Volkslieder, Zigeunerlieder, vertonte Gedichte, Chansons, Jazzarrangements und klassische Musiktranskriptionen zu hören sein.

Der Veranstalter des Konzerts, die Ungarische Malteserritter-Vereinigung, spendet den gesamten Erlös der Veranstaltung dem Stipendienprogramm der Malteser Symphonie, um möglichst vielen talentierten, aber benachteiligten Jugendlichen eine weiterführende Ausbildung zu ermöglichen. An den Malteser Symphonie-Kursen nahmen im vergangenen Schuljahr landesweit in 40 integrativen Gemeinden etwa 1000 Grundschulkinder teil. Der Musikunterricht findet hier nicht auf traditionelle Weise statt, sondern nach einer speziellen Methodik, die vom Malteser Hilfsdienst entwickelt wurde. Ziel des Programms ist es, mehrfach benachteiligten Kindern Erfolgserlebnisse zu vermitteln, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihnen beizubringen, sich anzupassen und miteinander in Kontakt zu treten.

Obwohl das Ziel des Malteser Symphonieprogramms nicht die Talentsuche ist, werden Kinder mit herausragenden musikalischen Fähigkeiten auch nach Abschluss der Grundschule weiter gefördert. Diejenigen, die sich für eine weiterführende Musikschule entscheiden, werden durch Stipendien und Mentoring unterstützt, und es werden Auftrittsmöglichkeiten für sie organisiert. Derzeit hat die Malteser Symphonie neun Stipendiaten, aber ihre Zahl könnte sich in den kommenden Jahren verdoppeln, wenn die finanziellen Mittel dies zulassen. Der gesamte Erlös des Malteser Benefizkonzerts fließt in ihre Stipendien.

„Für einen 14-jährigen Jungen, der in einer kleinen Gemeinde lebt und mehrfach benachteiligt ist, ist es eine enorme Veränderung, wenn er beschließt, in ein Internat in einer Großstadt zu ziehen, um professioneller Musiker zu werden. Wir stehen ihnen zur Seite und unterstützen sie sowohl moralisch als auch finanziell auf diesem schwierigen Weg“, zitiert die Mitteilung den Leiter des Malteser Symphonieprogramms. Wie Kálmán Nagy hinzufügte, lernen ihre Stipendiaten derzeit in Budapest an der Rajkó-Talentum-Grundschule und -Mittelschule für Kunst. Aus ihnen ist die Band Gypsy JamMal entstanden, die auch beim Benefizkonzert am 30. September auf der Bühne stehen wird. Tickets für das Benefizkonzert können auf der Website www.maltakoncert.hu erworben werden.