Ungarn: Diesjähriger Sommer siebtwärmste seit 1901

Der Sommer 2025 war der siebtwärmste und der achttrockenste seit 1901, schreibt HungaroMet auf www.met.hu. Bei der Analyse der Messdaten wurde festgestellt, dass die durchschnittliche Temperatur landesweit 22,06 °C betrug. Das sind 1,22 Grad mehr als der Durchschnitt von 20,84 °C der Jahre 1991–2020. In allen drei Sommermonaten war es wärmer als üblich.

Im Juni lag die Temperatur 2,5 Grad, im Juli 0,7 Grad und im August 0,5 Grad über dem Durchschnitt von 1991–2020. Der Juni war der zweitwärmste seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Die durchschnittliche Sommertemperatur lag in den meisten Regionen des Landes im Flachland zwischen 21,5 und 22,5 °C, in mehreren Gebieten der Tiefebene sogar über 23 °C. Temperaturen unter 20 °C wurden nur in den Gebirgsregionen gemessen.

Die Zahl der Tage mit Tageshöchsttemperaturen von mindestens 25 °C betrug landesweit 78, gegenüber dem bisherigen Durchschnitt von 65 Tagen. Außerdem gab es 43 Hitzetage mit mindestens 30 °C statt des üblichen Durchschnitts von 26 Tagen. An landesweit 8 Tagen stieg die Temperatur über 35 °C, wobei es in Zentralungarn die meisten heißen Tage gab. Die Analyse der Niederschlagsmenge im Sommer ergab im landesweiten Durchschnitt 119,0 Millimeter, was nur 59 Prozent des Durchschnitts von 203,1 Millimetern der Jahre 1991–2020 entspricht. Damit war der Sommer 2025 der achttrockenste seit 1901. In allen drei Monaten lag die Niederschlagsmenge unter dem Durchschnitt, im Juni gab es 83 %, im Juli 15 % und im August 23 % weniger Regen als im Durchschnitt der Jahre 1991–2020.