Saisonvorbereitungen an der Bahnstrecke am Balaton-Südufer sind abgeschlossen

Auf dem Abschnitt der Hauptstrecke am Südbalaton zwischen Székesfehérvár und Lepsény wurden die gezielten Instandhaltungsarbeiten bereits abgeschlossen, am Nordufer beginnen die Verstärkungsarbeiten Ende März – teilte Mávinform auf der Website der Eisenbahngesellschaft mit und merkte an: vom 30. März bis zum 2. April werden die Fahrgäste zwischen Balatonfüred und Tapolca mit Ersatzbussen befördert – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Wie es hieß, dienen beide Gleissperrungen der Vorbereitung auf die – immer weiter gefasste – Tourismussaison. Die wichtigsten Elemente der gezielten Maßnahmen zur Stärkung der Infrastruktur sind auch diesmal die Wartung der Oberleitung, das Rütteln des Gleisbettes und der Austausch von Langschienen – so die Erläuterung. Für das lange Osterwochenende werden nicht nur die Gleise, sondern auch die Flotte verstärkt, worüber die Fahrgäste im Vorfeld des Feiertags ausführlich informiert werden – teilten sie mit. Das Ausmaß der geplanten Arbeiten zeigt sich daran, dass diese nur bei vorübergehender und abschnittsweise Unterbrechung des Zugverkehrs durchgeführt werden können. Die Beförderung der Fahrgäste an das Nordufer wird auch in den Tagen vor Ostern mit MÁV-Bussen sichergestellt. Mit geringfügigen Abweichungen vom Fahrplan ist jedoch zu rechnen, daher werden die Fahrgäste gebeten, sich vor ihrer Reise mithilfe der MÁV- und MÁVPlusz-Apps, der MÁVPlusz-Website oder der Reiseplaner auf jegy.mav.hu sowie anhand der Aushänge an den Bahnhöfen oder des Online-Fahrplans für Gleissperrungen, der auch Karten zur Orientierung enthält, zu informieren.

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Auf der Linie am Süd-Balaton wurden die Vorbereitungsarbeiten für die Tourismussaison am 27. März abgeschlossen; zwischen Székesfehérvár und Lepsény wurde auf einer Strecke von rund 18 Kilometern an mehreren Abschnitten mit Fachkräften und Baumaschinen gearbeitet, wie mitgeteilt wurde. Zwischen Balatonfüred und Tapolca werden vom 30. März bis zum 2. April, also noch vor Ostern und der Einführung des Vorsaison-Fahrplans, Wartungsarbeiten durchgeführt, um auch während der Tourismussaison einen stabilen Fahrplan und einen pünktlicheren Zugverkehr zu gewährleisten und die Wahrscheinlichkeit von Störungen zu verringern. Während der Arbeiten werden die Fahrgäste zwischen Balatonfüred und Tapolca statt mit Zügen mit Ersatzbussen befördert.

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Am Nordufer ersetzen die Fachleute mehr als 1800 Meter Schienen, sie sieben und erneuern 1100 Tonnen Schotterbett, um eine Verschlechterung des Gleiszustands und die Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen zu verhindern. In Vorbereitung auf die für die Balaton-Region typischen Stürme werden Bäume gefällt, die eine Gefahr für den Bahnverkehr darstellen. Darüber hinaus wird ein Bahnübergang am Rand von Balatonakali in Richtung Zánka umgebaut, und an mehreren Übergängen werden Arbeiten an den Sicherheitsvorrichtungen durchgeführt. Die Kosten des Projekts in Höhe von rund 290 Millionen Forint werden von der MÁV aus eigenen Mitteln finanziert, wie berichtet wurde. Mit folgenden Fahrplanänderungen ist zu rechnen: Anstelle der Schnellzüge zwischen Budapest und Székesfehérvár sowie Tapolca und der Personenzüge zwischen Székesfehérvár/Balatonfüred und Tapolca werden die Fahrgäste zwischen Balatonfüred und Tapolca mit Ersatzbussen befördert. Auf der Strecke Budapest–Székesfehérvár und Balatonfüred ändert sich der gewohnte Grundfahrplan der Züge jedoch nicht.

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Der Straßen-Eisenbahn-Übergang mit Lichtsignalanlage am Rand von Balatonakali in Richtung Zánka wird vom 31. März bis zum 3. April wegen Umbauarbeiten gesperrt. In Aszófő wird der Übergang in der Tihanyi utca am 1. April von 8 bis 16 Uhr gesperrt. In Balatonudvari bleibt der Bahnübergang in der Madách utca am 1. und 2. April jeweils von 7 bis 15 Uhr geschlossen. In Badacsonytomaj wird der Bahnübergang an der Zufahrtsstraße zum Tomaj Camping am 1. April von 8 bis 14 Uhr und am 2. April von 8 bis 15 Uhr gesperrt, wie mitgeteilt wurde.