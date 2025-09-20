Nationaler Rettungsdienst erhielt erneut eine renommierte internationale Auszeichnung

Der Nationale Rettungsdienst (OMSZ) wurde erneut mit dem höchsten Angels-Preis, dem Diamant-Preis, für die moderne und hochwertige Vor-Ort-Versorgung von Schlaganfallpatienten in allen Regionen des Landes ausgezeichnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI vom Freitag schrieb der Rettungsdienst: Die internationale Fachorganisation habe die Effizienz und Qualität der ungarischen Rettungsversorgung für Schlaganfallpatienten sowohl auf Länder- als auch auf Regionsebene überwacht und analysiert. Die Bewertung umfasste die Schnelligkeit, die Rettungsversorgung von Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall vor Ort sowie alle Aspekte der Organisation des Transports ins Krankenhaus. Auf der Grundlage der jüngsten Bewertung erhielt der OMSZ – erneut als einziger unter 152 untersuchten Ländern – für das gesamte Staatsgebiet, d. h. für alle sieben Regionen Ungarns, die Bewertung „Diamant“, was bedeutet, dass der ungarische Rettungsdienst als der beste präklinische Schlaganfallversorger der Welt gilt, hieß es. Der Angels-Preis wird von der Europäischen Schlaganfallgesellschaft und der internationalen Organisation Angels verliehen.