Zsigó: Rentner erhalten einen Lebensmittelgutschein im Wert von 30.000 Forint

Rentner werden einen Lebensmittelgutschein in Höhe von 30.000 Forint erhalten, sagte der parlamentarische Staatssekretär des Ministeriums für Kultur und Innovation in einem Video, das er am Montag im sozialen Netzwerk veröffentlichte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Róbert Zsigó sagte, dass die Regierung mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen ankämpfen werde, und dass die Rentner neben der Verringerung der Margen eine besondere Hilfe erhalten werden. „Wir haben auf die Rückmeldungen der älteren Menschen und des Seniorenrates gehört und beschlossen, diese Unterstützung in Form von Gutscheinen zu gewähren“, sagte der Staatssekretär. Er sagte, dass die Rentner einen Papiergutschein mit verschiedenen Werten erhalten werden, der bis zum Herbst geliefert wird. Die Gutscheine werden in kleinen Geschäften auf dem Lande, in größeren Ketten, auf Märkten und in Bauernläden eingelöst werden können. Er sagte auch, dass die erforderlichen Rechtsvorschriften derzeit ausgearbeitet werden und der Gesetzentwurf dem Parlament bald vorgelegt wird, so dass die Gutscheine dann produziert werden können.