Zehn Kinder aus einer Schule in Tata wurden ins Krankenhaus gebracht

Zehn Kinder und ein Lehrer wurden am Freitag vom Rettungsdienst zur Beobachtung aus einer Schule in Tata ins Krankenhaus gebracht, nachdem die Gruppe das örtliche Schwimmbad besucht hatte und einen stechenden Geruch in der Umkleidekabine bemerkt hatte, teilte die Stadtverwaltung auf ihrer Social-Media-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am Morgen führten Mitarbeiter der Városgazda Kft. während der Wartungsarbeiten in den Nebenräumen des Schwimmbads eine Entkalkung durch. Als die Kinder aus dem Unterricht in die Umkleidekabine zurückkehrten, nahmen sie einen stechenden Geruch wahr. Zusammen mit dem begleitenden Lehrer kehrten sie zur János-Vaszary-Grundschule zurück, wo die Beschwerden der Kinder von den herbeigerufenen Rettungskräften untersucht wurden, hieß es. Zehn Kinder und der begleitende Lehrer wurden zur Beobachtung in das Szent-Borbála-Krankenhaus in Tatabánya gebracht. Den Informationen zufolge haben die herbeigerufenen Fachbehörden keine über dem Grenzwert liegenden, gesundheitsschädlichen Konzentrationen gemessen. Die Untersuchung ist noch im Gange, nach deren Abschluss werden detaillierte Informationen über den Vorfall bekannt gegeben, teilte die Gemeinde mit.