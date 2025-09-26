40. SPAR Budapest Marathon am 11. und 12. Oktober

Anlässlich seines Jubiläums soll das 40. SPAR Budapest Marathon-Festival am 11. und 12. Oktober 2025 die größte Veranstaltung des Freizeitsports in der Geschichte Ungarns werden. Den aktuellen Anmeldezahlen zufolge setzt die Veranstaltung des Budapest Sportbüros BSI neue Standards im Freizeitsport. Mit der Anzahl der angemeldeten Marathonläufer reiht sich Budapest in die Reihe der bedeutendsten europäischen Laufmetropolen ein.

Der SPAR Budapest Marathon verzeichnete in der Zeit vor der Pandemie über 30.000 Teilnehmer, registrierte im Jahr 2024 erneut 29.000 Läufer und wird in diesem Jahr einen historischen Rekord aufstellen.

„Das SPAR Budapest Marathon-Festival hat im 40. Jubiläumsjahr eine neue Stufe erreicht. Der Teilnehmerrekord ist nicht nur ein nationaler Meilenstein, sondern auch der internationale Eintritt in die Elite der großen Stadtmarathons, insbesondere, was die Anzahl der Einzelläufer betrifft. Damit wird Budapest zu einem der attraktivsten Lauftourismusziele Europas. Dieser Erfolg ist ein gemeinsamer. Wir sind der Laufgemeinschaft für das Vertrauen über viele Jahrzehnte hinweg dankbar. Ohne sie wäre dieser sporthistorische Meilenstein nicht möglich gewesen“, sagte Árpád Kocsis, Geschäftsführer des Budapest Sportbüros.

Die Attraktivität der Veranstaltung liegt in ihrer Vielfalt. Das zweitägige Festival bietet Programme für alle Altersgruppen und alle Fitnessniveaus. Vom gemeinsamen Spaziergang über kürzere Familienläufe bis hin zu den beliebten 5- und 10-Kilometer-Strecken sowie der klassischen Marathondistanz von 42,2 Kilometern für Einzelläufer und Teams findet jeder die passende Herausforderung – https://www.sparbudapestmaraton.hu.

Am 11. und 12. Oktober steht die ungarische Hauptstadt ganz im Zeichen des Laufsports. Das Wettkampfzentrum sowie der Start- und Zielbereich befinden sich traditionsgemäß an der Pázmány Péter Promenade beim ELTE Lágymányos Campus. Die Teilnehmer laufen auf einer eindrucksvollen Route, die auch UNESCO-Welterbestätten berührt und atemberaubende Ausblicke auf die Donau gewährt. Das Budapest Sportbüro lädt alle ein, als Läufer oder als Zuschauer Teil dieses sporthistorischen Ereignisses zu werden.