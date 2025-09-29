Im Frühjahr hat die Regierung eine Ausschreibung für Betriebsbeihilfen für kleine Dorfläden veröffentlicht, deren Ergebnisse am Montag bekannt gegeben werden, teilte der für die Entwicklung moderner Siedlungen zuständige Regierungsbeauftragte Alpár Gyopáros in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Alpár Gyopáros sagte in dem Video, dass insgesamt 1918 Gemeinden mit mehr als 2300 Unternehmen über 3300 kleine Läden betreiben, für deren Betrieb sie Fördermittel erhalten. Sie konnten sich um maximal 3 Millionen Forint pro Antrag bewerben, und die meisten von ihnen haben diese Möglichkeit auch genutzt, fügte er hinzu. Er fuhr fort, dass die Regierung diese Ausschreibung ursprünglich im Frühjahr mit einem Gesamtbudget von 4 Milliarden Forint ausgeschrieben hatte, die Antragsteller jedoch insgesamt 10 Milliarden Forint beantragt hatten, weshalb die Regierung Ende des Sommers beschlossen habe, diesen Betrag aufzustocken, sodass den Gewinnern insgesamt fast 10 Milliarden Forint zur Verfügung stehen. „Die kleinen Dorfläden sind wichtige Marktteilnehmer im Leben kleiner Ortschaften, daher werden wir sie auch in Zukunft unterstützen. Auf geht’s, Dörfer!”, sagte Alpár Gyopáros.