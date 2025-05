Alpár Gyopáros: Zahl der Familien, die den Dorfgutschein beantragen, hat 50.000 überschritten

Die Zahl der Familien, die sich für den Dorfgutschein beworben haben, hat 50.000 überschritten, teilte der für die Entwicklung moderner Siedlungen zuständige Regierungsbeauftragte am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Alpár Gyopáros schrieb, dass diese Form der Unterstützung für die Schaffung von Wohnraum, die für fünfeinhalb Jahre zur Verfügung steht, in 2631 Dörfern für den Kauf, die Erweiterung und die Renovierung von Immobilien beantragt werden kann. Bisher haben ländliche Familien 300 Milliarden Forint an Unterstützung durch den Dorfgutschein erhalten, während diejenigen mit Kindern bis zu 15 Millionen Forint an nicht rückzahlbarer Unterstützung beantragen können, und bis zu 70 Millionen Forint können durch die Kombination von CSOK+ beantragt werden, sagte er.

In einem Kommentar zu seinem Beitrag fügte er die Website des Ungarischen Dorfprogramms bei, auf der es heißt, dass „das Engagement und die Unterstützung der Regierung für das ländliche Ungarn in den letzten Jahren durch keinerlei Schwierigkeiten oder äußere Faktoren, sei es Krieg, wirtschaftliche Inflation oder die Covid-Pandemie, behindert werden konnte“ und dass das Dorfgutscheinprogramm nicht nur beibehalten, sondern kontinuierlich erweitert wurde. Die Regierung hat nicht nur das Antragsverfahren vereinfacht, sondern auch die Höhe der Zuschüsse erhöht, so dass seit Januar letzten Jahres der Betrag der nicht rückzahlbaren Zuschüsse um fast 50 Prozent höher liegt: Eltern können beispielsweise mit 4 Millionen Forint für zwei Kinder und 15 Millionen Forint für drei Kinder rechnen, heißt es auf der Website.

Wie sie schreiben, wird der Dorfgutschein seit dem 1. Januar 2020 durch einen Zuschuss zur Steuerrückerstattung ergänzt, der nicht nur von Familien mit Kindern, sondern von allen Eigentümern von Immobilien in den von der Förderung betroffenen Siedlungen in Anspruch genommen werden kann. Laut der Website „engagiert sich die Regierung für die Familien und den ungarischen ländlichen Raum, daher werden sowohl die familienpolitischen Maßnahmen als auch die Zuschüsse des Ungarischen Dorfprogramms weiterhin eine Priorität in Ungarn sein“.