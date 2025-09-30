Duna House: Otthon Start hat die Rolle von Immobilien- und Finanzexperten aufgewertet

Duna House erhielt im September fast 25 Prozent mehr neue Immobilienverkaufsaufträge als im Durchschnitt der Sommermonate, während bei Credipass, der Finanzvermittlungsmarke der Unternehmensgruppe, die Nachfrage nach Hypothekarkrediten im Vergleich zum Spitzenmonat dieses Jahres, dem März, um das Doppelte gestiegen ist, teilte das Immobilienmaklerunternehmen am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Dies deutet sowohl auf eine Belebung auf der Verkäufer- als auch auf der Käuferseite hin und zeigt, dass die Rolle der Experten auf dem Wohnungsmarkt aufgrund des Otthon Start-Programms an Bedeutung gewonnen hat, wie in der Mitteilung hervorgehoben wurde. Laut Duna House ist der rasante Anstieg der Auftragszahlen an sich schon eine wichtige Entwicklung auf dem Immobilienmarkt, besonders interessant ist jedoch, dass sich die übliche Korrelation umgekehrt hat. Normalerweise erhalten Makler weniger Aufträge, wenn es viele Käufer auf dem Immobilienmarkt gibt, jetzt ist jedoch das Gegenteil der Fall, so der Immobilienmakler.

Der Mitteilung zufolge gibt es zwei Hauptgründe für den Anstieg der Aufträge. Aufgrund der fast rekordverdächtigen Preisniveaus haben sich viele Menschen, darunter auch zahlreiche Investoren, dazu entschlossen, ihre Immobilien auf den Markt zu bringen, und aufgrund des Otthon Start-Programms möchten viele ihre Immobilien verkaufen, um so die Mittel für den Kauf einer anderen Wohnung zu beschaffen.

Darüber hinaus spielen auch psychologische Faktoren eine Rolle beim Anstieg der Eigentümeraufträge: In einem sich schnell verändernden Marktumfeld sind Verkäufer oft unsicher, haben Angst vor einer falschen Preisgestaltung, befürchten, den richtigen Käufer zu verpassen, oder wissen nicht, wie sie sich zwischen den Möglichkeiten der Kreditprogramme zurechtfinden sollen. Diese Unsicherheit verstärkt die Bedeutung der Makler, schrieb Duna House.