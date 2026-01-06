Ungarn verzeichnet im November ein Handelsdefizit von 121 Millionen Euro

Ungarn verzeichnete im November ein Handelsdefizit von 121 Millionen Euro, den ersten negativen Saldo seit über einem Jahr, wie aus den am Dienstag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Exporte gingen im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 % auf 12,434 Milliarden Euro zurück. Die Importe stiegen um 4,4 % auf 12,555 Mrd. Euro. Der Handel mit anderen EU-Mitgliedstaaten machte in diesem Monat 75 % der ungarischen Exporte und 71 % der Importe aus. Das Exportvolumen Ungarns in den Rest der Welt sank um 6,4 %, während das Importvolumen aus diesen Ländern um 12 % stieg. Das Handelsdefizit Ungarns mit Nicht-EU-Ländern stieg auf 526 Mio. Euro. Die Handelsbedingungen Ungarns verbesserten sich in diesem Zeitraum um 6,8 %, da der Forint gegenüber dem Euro um 6,2 % und gegenüber dem Dollar um 14 % an Wert gewann. Im Zeitraum Januar bis November verzeichnete Ungarn einen Handelsüberschuss von 7,755 Mrd. EUR. Die Exporte stiegen um 1,1 % auf 135,787 Mrd. EUR und die Importe um 1,6 % auf 128,032 Mrd. EUR.